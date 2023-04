Santos Silva diz que "chega de insultos" quando Chega levanta cartazes durante discurso de Lula

O presidente da Assembleia da República avisou esta terça-feira que "chega de insultos e de porem vergonha no nome de Portugal", depois dos deputados do partido liderado por André Ventura terem levantado cartazes durante o discurso do chefe de Estado brasileiro.Mal o Presidente do Brasil, Lula da Silva, iniciou a sua intervenção na sessão solene de boas vindas, os deputados do Chega levantaram-se e empunharam três tipos de cartazes, onde se liam "Chega de corrupção", "Lugar de ladrão é na prisão" e outros com as cores das bandeiras ucranianas.O Presidente do Brasil continuou o seu discurso durante mais alguns minutos, mas mal houve uma pausa, as bancadas à esquerda e do PSD aplaudiram entusiasticamente, enquanto os deputados do Chega batiam na mesa, em jeito de pateada, o que levou Augusto Santos Silva a intervir."Os deputados que querem permanecer na sala têm de se comportar com urbanidade, cortesia e a educação exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal", afirmou Santos Silva, visivelmente irritado.Na sala, ouviram-se gritos '25 de Abril sempre, fascismo nunca mais', e o presidente do parlamento recebeu palmas de pé da maioria dos deputados do hemiciclo, do ex-presidente do parlamento Ferro Rodrigues e de alguns convidados como o ex-candidato presidencial Sampaio da Nóvoa, o presidente do PS, Carlos César, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.Em seguida, Lula da Silva prosseguiu a sua intervenção, mantendo-se os deputados do Chega de pé e com os cartazes levantados, respondendo aos aplausos com pateadas.No final, Santos Silva pediu desculpa a Lula da Silva em nome do parlamento português e agradeceu-lhe a "coragem e educação", momento que foi aplaudido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Quando Lula deixou a Sala das Sessões, cumprimentou um por um os membros da bancada do Governo, enquanto o Chega voltou a levantar os cartazes que tinha brevemente baixado durante os hinos dos dois países.Já sem os presidentes do Brasil e de Portugal no hemiciclo, alguém começou a entoar a canção-símbolo do 25 de Abril, "Grândola, Vila Morena", que acabou a ser cantada em coro por deputados das bancadas à esquerda, alguns membros do Governo e convidados nas galerias, entre os quais o presidente da Associação 25 de Abril Vasco Lourenço.Alvo de investigação na operação Lava Jato, Lula da Silva foi preso em abril de 2018, condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um apartamento no litoral do estado de São Paulo.Esteve 580 dias preso, até novembro de 2019, e ficou impedido de disputar a eleição presidencial de 2018 contra Jair Bolsonaro.Em 2021, o ex-Presidente teve as suas condenações na Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).O STF considerou que Lula não teve os seus direitos respeitados ao longo dos processos conduzidos pelo então juiz Sergio Moro, que no Governo de Bolsonaro assumiu o cargo de ministro da Justiça.Nas últimas eleições presidenciais brasileiras, o Chega apoiou o anterior Presidente e, recentemente, anunciou que Jair Bolsonaro vai estar em Portugal para um evento que o partido vai organizar em maio em Lisboa.