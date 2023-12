Pedro Nuno e Carneiro disputam liderança com aposta na continuidade

Depois de António Costa, nada de ruturas. Os militantes socialistas são chamados esta sexta e sábado a escolher o sucessor do atual secretário-geral e, entre os favoritos Pedro Nuno e José Luís Carneiro, as semelhanças são maiores do que se adivinhava no princípio da campanha. Ambos, defendem os politólogos ouvidos pelo Negócios, nada mais são do que nomes de "continuidade". E, na hora de votar, a capacidade para liderar o próximo Governo vai sobrepor-se às afinidades ideológicas dos militantes.

O politólogo Jorge Fernandes defende que esta foi uma campanha que ficou aquém do que se antevia. O fulgor inicial sobre Pedro Nuno Santos dissipou-se e, ao contrário do que o arranque da campanha demonstrou, José Luís Carneiro ganhou forças no caminho. Com o apoio de vários notáveis do núcleo duro socialista, como Fernando Medina, Augusto Santos Silva ou José Vieira da Silva, Carneiro chega aos dias decisivos com mais possibilidades do que se previa.