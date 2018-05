5 Estrelas e Liga deixam cair pedido de perdão de dívida. Bolsa sobe e juros aliviam

Esta quinta-feira, a bolsa de Milão já está a recuperar, em linha com a tendência positiva das congéneres europeias, e a yield das obrigações a dez anos está a recuar 1,5 pontos para 2,101%.





Segundo a Bloomberg, que cita fonte oficial do 5 Estrelas, Luigi di Maio e Matteo Salvini (na foto), os líderes das duas forças políticas estão reunidos esta quinta-feira de manhã para rever alguns pontos do programa, nomeadamente os que dizem respeito à União Europeia, défice orçamental, a flat tax e as questões relacionadas com a imigração. Di Maio e Salvini também vão prosseguir com as negociações sobre o nome a apresentar para o cargo de primeiro-ministro.





O documento de 39 páginas que contém o programa de governo deixa cair o pedido de perdão de dívida, mas diz que as obrigações que já foram adquiridas pelo BCE no âmbito do programa de compra de activos não devem contar para o rácio da dívida em relação ao PIB, como foi avançado pelo Corriere della Sera e confirmado por uma fonte do 5 Estrelas.





Segundo a Bloomberg, o esboço inclui uma promessa de rever os tratados europeus, mas não faz referência ao euro. Também pede uma revisão da contribuição de Itália para o orçamento da UE com o objectivo de a "tornar compatível" com os planos económico e orçamental do governo.





Além disso também promete um "rendimento de cidadania" para os pobres, que será proposto em 2019, e a reversão da reforma das pensões realizada em 2011. Outros pontos incluem cortes de impostos, "retirada imediata" das sanções contra a Rússia e fortes restrições à imigração.