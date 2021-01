O antigo deputado do CDS/PP Adolfo Mesquita Nunes vai dar o passo em frente em relação aos críticos à liderança do CDS, anunciando que está disponível para disputar o lugar de Francisco Rodrigues dos Santos.



Por agora, Adolfo Mesquita Nunes, num texto no jornal "Observador", limita-se a pedir um Congresso eletivo, considerando que o partido está numa luta pela sobrevivência e que a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos, "Chicão", não será capaz de inverter o caminho da irrelevância política



Leia mais aqui.