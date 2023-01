Alexandra Leitão: "Crise deveria fazer soar alertas no Governo e no PS"

esta crise recente deveria fazer soar os alertas no Governo e no PS".Para a antiga governante, "a solução governativa proporcionada pelo PS não está esgotada, mas devem retirar-se lições do que correu mal até agora". Isto porque, sublinha, "falta um desígnio ou desígnios claros".

No artigo de opinião publicado no Expresso , Alexandra Leitão frisa que "as eleições não são ganhas pelos partidos da oposição, mas sim perdidas pelos Governos", sugerindo "mais cuidado e mais humildade na gestão política e a definição de um modelo de crescimento económico mais eficiente e mais justo, com melhor distribuição da riqueza".Sobre a saída de Pedro Nuno Santos do Executivo, a ex-ministra socialista considera que tem uma "relevância política é inquestionável dentro e fora do PS". "O Governo não será o mesmo sem ele."