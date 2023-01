Pedro Nuno Santos: "Foi um prazer, agora deem-me descanso"

Leia Também Pedro Nuno Santos deixa secretariado nacional do PS

O ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos saiu do Palácio de Belém, após a tomada de posse do sucessor João Galamba e dos governantes que integraram a remodelação governamental, garantindo que "foram uns bons sete anos" no Executivo e dizendo que agora irá descansar."Foi um prazer, agora deem-me descanso. Foram uns bons sete anos, agora vou ter descanso", afirmou o ex-governante quando abordado pelos jornalistas.O ex-governante adiantou também estar disponível para "dar todas as explicações" necessárias sobre o caso TAP e a indemnização paga a Alexandra Reis, no mesmo dia em que o PS chumbou a ida de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina ao Parlamento para esclarecimentos sobre o caso.Pedro Nuno Santos foi figura central na cerimónia de tomada de posse dos ministros das Infraestruturas e da Habitação, bem como dos respetivos secretários de Estado.O primeiro-ministro, que saiu de Belém sem fazer declarações, deu um longo aperto de mão a Pedro Nuno Santos e despediu-se, já na reta final, com um simpático toque na cara do ex-ministro, que manteve sempre um ar sério e fechado durante toda a cerimónia.Outro momento de relevo foi o abraço de João Galamba ao antecessor no cargo. Visivelmente bem disposto, o agora ministro das Infraestruturas abraçou prolongadamente Pedro Nuno Santos e disse-lhe algumas palavras ao ouvido.