Alexandra Leitão: Costa "acorrenta-se" ao dossiê TAP. E deve remodelar

mais humildade na gestão política e a definição de um modelo de crescimento económico mais eficiente".Agora, quatro meses depois, a antiga governante frisa num artigo de opinião no Expresso que após o confronto com o Presidente da República, António Costa "'acorrenta-se' a si próprio e ao Governo ao que vier a acontecer" no dossiê TAP. Mais: "após este "braço de ferro", e sem a necessária remodelação, o Governo continua politicamente enfraquecido, quer setorialmente, quer pela falta de coesão que tem demonstrado".

"Ao adotar esta posição a propósito de um caso rocambolesco que o próprio PM apelida de 'deplorável', que envolve inclusivamente o SIS, que está relacionado com oTAP e que ainda será objeto de escrutínio na comissão parlamentar de inquérito, o PM 'acorrenta-se' a si próprio e ao Governo ao que vier a acontecer nesse âmbito", escreve a jurista e antiga governante socialista.para, com a sua capacidade e experiência, resolver os diversos problemas que vão surgindo ou as coisas continuarão a correr mal nessa matéria"."Por isso, defendo a necessidade de uma remodelação, que, aliás, acho que surgirá mais tarde ou mais cedo", sugere a ex-ministra. E acrescenta: "Precisamos de um Governo forte e integralmente dedicado à resolução dos problemas das pessoas, que – estou certa - esta solução governativa e esta maioria podem proporcionar se forem introduzidas as necessárias mudanças.""É inequívoco que António Costa mostrou liderança e que ganhou esta ronda do jogo a Marcelo Rebelo de Sousa, mas o país não é uma mesa de póquer", remata.