Ana Gomes candidata à Presidência: "Não posso desertar deste combate pela democracia"

O vencedor antecipado Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República



É o vencedor antecipado. Todas as sondagens apontam para uma vitória logo na primeira volta com uma folga generosa. A Intercampus, que trabalha com o Negócios e o CM/CMTV, dá-lhe intenções de voto sistematicamente acima de 60%. Em julho, superou a fasquia dos 70%, ficando acima do resultado histórico de Mário Soares. O Presidente ainda não anunciou a sua recandidatura, que quer que seja independente. Terá o apoio do PSD, mas o CDS ainda não disse o que fará.

Candidato do Chega



Candidata da área do PS



Candidata do Bloco de Esquerda



Candidato da Iniciativa Liberal



O advogado é desconhecido da maioria dos portugueses e protagonizará a primeira candidatura da jovem Iniciativa Liberal à Presidência da República. "O primeiro candidato genuinamente liberal à Presidência" diz-se "descomprometido" e "farto da bolha em que o sistema político vive". O objetivo passará por consolidar a IL como um novo protagonista do espetro da direita, pressionando o CDS que aguarda a candidatura oficial de Marcelo para clarificar a sua posição.

Candidato do PCP ainda não foi apresentado



Entre os partidos que anunciaram candidatura própria, apenas o PCP não divulgou ainda o seu nome. O anúncio deverá ser feito no próximo sábado, dia em que o Comité Central do partido tomará a decisão. Questionado sobre se seria ele o candidato, Jerónimo de Sousa afastou essa hipótese. "Eu candidato? Costuma-se dizer que não há duas sem três, mas já participei nessas batalhas", respondeu, com uma risada. Arménio Carlos é um dos nomes mais falados.

Candidato do RIR



Tino de Rans, nome popular de Vitorino Silva e líder do partido RIR (Reagir Incluir Reciclar), é já um repetente em eleições presidenciais. Mas, agora leva na bagagem um resultado que impressionou há cinco anos: um sexto lugar, com 3,3% dos votos. O ex-autarca, que já lançou um disco e foi concorrente no programa Big Brother, anunciou esta terça-feira a sua intenção em voltar a candidatar-se ao mesmo tempo que pediu o adiamento do ato eleitoral por causa da pandemia de covid-19. O candidato abrangente Bruno Fialho

Candidato do PRD



No final de julho, Bruno Fialho, presidente do PDR, fundado por Marinho e Pinto, também tornou pública a sua intenção de se candidatar à Presidência da República. "Pretendo ser um candidato efetivamente de todos os portugueses e abrangendo todas as ideologias políticas, já que até sou candidato do centro, um centro que abrange toda e qualquer posição, desde que seja a mais correta a ser aplicada em determinado momento", afirmou na altura. Ver o primeiro Ver o último

Ana Gomes disse apoiar a sua candidatura nos valores da "liberdade e democracia" e frisou não compreender como o socialismo democrático pode "não participar nesta eleição quando vivemos tempos estranhos de grave crise económica desencadeiada pela crise global", caracterizada por "tensões sociais e políticas, desemprego, mais desigualdades e inseguranças".





Ana Gomes apresentou a sua candidatura à Presidência da República e arrancou com críticas ao PS. "Durante meses e meses esperei que o meu próprio partido apresentasse o seu candidato, saído das suas fileiras ou área politica. Não compreendo nem aceito a desvalorização de um ato tão significante como a eleição para a Presidência da República."A antiga eurodeputada mencionou os "milhares e milhares de portugueses desiludidos e deixados para trás pela crise, desemprego, doença e exclusão". "Têm que voltar a acreditar que a democracia vale a pena e que só com democracia e solidariedade entre gerações poderá voltar a haver esperança no futuro deste país. Não posso desertar deste combate pela democracia. Tenho abertura e capacidade para dialogar. Quero ouvir todos os quadrantes democráticos e cuido, sempre cuidei e quero cuidar deste pais", garantiu.

"Sabemos que forças antidemocráticas espreitam por desígnios autoritários que só podem trazer repressão e violência como a História ensina. Não é possível ignorarmos que uma parte do sistema se deixou corroer capturado por interesses financeiros, económicos e outros que não servem o interesse público geral", atirou.



A candidata presidencial assumiu a "defesa da liberdade e democracia contra as desigualdades", contra descartar os mais velhos e contra a "tacanhez de não dar oportunidades aos mais jovens", bem como contra "a iniquidade fiscal, contra a corrupção, a frouxidão do combate ao crime económico e financeiro". "Não podemos continuar a empurrar cidadãos para as margens", sublinhou Ana Gomes.





"Acredito que Portugal precisa de uma presidência diferente, de uma presidente que dê garantias de independência, que sirva o interesse nacional e que não tenha medo de ir contra interesses instalados. Que trabalhe contra as desigualdades. Candidato-me pela transparência e defesa intransigentes da liberdade e democracia", prometeu.