Ana Gomes confirma que é candidata à Presidência da República

A socialista Ana Gomes vai ser candidata à Presidência da República nas eleições de janeiro de 2021. A confirmação foi feita pela própria ao jornal Público . "Serei candidata", anunciou Ana Gomes ao jornal, que adianta que a ex-eurodeputada reserva mais declarações para o dia da apresentação.A candidatura vai ser oficialmente apresentada esta quinta-feira às 16 horas, na Casa da Imprensa, em Lisboa.O Público escreve que, antes desta decisão, a diplomata teve vários encontros em que "defendeu a importância fundamental que uma eleição presidencial tem para o debate político, mais ainda atualmente quando surgem projetos políticos de extrema-direita com candidaturas a Belém, como é o caso do Chega, com André Ventura.Ana Gomes, segundo o jornal, considera "um erro" o PS não ter um candidato próprio e "nunca quis uma candidatura que dividisse o partido".Contudo, "a partir do momento em que [António] Costa e outros socialistas apoiaram, ainda que indiretamente, uma eventual recandidatura de Marcelo [Rebelo de Sousa], achou que a sua voz de esquerda podia ser útil para o debate".Segundo o jornal, "já depois de revelar que estava a ponderar avançar, Ana Gomes teve vários apoios dentro e fora do PS, como o do também socialista Francisco Assis, o de Ricardo Sá Fernandes, dirigente do Livre, e do professor universitário Nuno Garoupa, entre outros".Entre as vozes contra esta candidatura, é citada a de Carlos César, presidente do PS, que afirmou que "só numa situação limite votaria em Ana Gomes".Até agora, estão na corrida às próximas Presidenciais André Ventura (Chega) e a eurodeputada do BE Marisa Matias, que irá fazer o anúncio na quarta-feira.