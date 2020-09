Ana Gomes descola para os 14% e deixa Ventura para trás

Ao fim de alguns meses de ausência, Ana Gomes reapareceu no espaço mediático este mês e as intenções de voto deram sinal disso. A nova sondagem da Intercampus atribui à ex-eurodeputada do PS 14% das intenções de voto, o que compara com os 8,7% de agosto. Esta é de longe a sondagem mais favorável à militante socialista em muitos meses, ficando com uma distância significativa face a André Ventura.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...