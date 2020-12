André Ventura diz que TAP já deveria ter sido reestruturada e quer plano na AR

Leia Também Rio admite liquidação da TAP se plano não garantir que empresa será rentável no futuro

"A TAP já deveria ter sido reestruturada, não era neste momento de grande dificuldade de acesso ao mercado que a TAP deveria ser reestruturada", declarou André Ventura, deputado único do Chega, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, à saída da reunião com o governo sobre o plano de reestruturação da companhia aérea.Ventura advogou que "já no período pré-Covid a TAP tinha dois critérios de risco muito significativos: tinha capitais próprios negativos e tinha dívidas superiores a 300 milhões de euros a mais de 90 dias. Isto significa que qualquer gestor responsável já teria feito uma restruturação, por isso sim, o ministro Pedro Nuno Santos tem explicações a dar"."Por outro lado, todo o plano está a ser feito numa lógica que é até estranha da parte do PS, que é em cortar pessoal, cortar salários, quando a TAP tem um problema de insuficiência muito grande", adiantou.Ventura concretizou a crítica, dando como exemplos os "milhões de euros" que a TAP paga em "multas e indemnizações por atrasos" e ainda o dinheiro gasto na "substituição de tripulação e a substituição de pilotos das rotas"."Portanto, quando olhamos para um plano que não está a olhar para a lógica da eficiência da otimização mas do mero corte, percebemos que algo está a ser mal feito e que a TAP por este caminho não vai chegar a porto nenhum", concluiu.Questionado sobre se defende ou não que o plano de reestruturação da companhia aérea deveria ser discutido e votado no parlamento Ventura foi claro: "sim, o Chega acha que o plano deve ir ao parlamento, deve ser discutido no parlamento e os partidos devem aprová-lo ou não aprová-lo".Na ótica do deputado, se há partidos que exigem que as transferências para o Novo Banco devem ser aprovadas pelo parlamento, então o plano também o deveria ser, alegando ser "uma questão de coerência".Entretanto, em Bruxelas, à entrada do Conselho Europeu, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o plano de reestruturação da TAP não será votado na Assembleia da República, frisando que "não faz parte do sistema constitucional português" que o parlamento "substitua o Governo nas funções de governação".Na segunda-feira, fonte da direção do PSD disse à Lusa que o grupo parlamentar social-democrata foi informado pelo Governo da intenção do Executivo de levar o plano de reestruturação da TAP a debate na Assembleia da República.O Governo está a discutir o plano de reestruturação da TAP com os partidos com assento parlamentar, em reuniões fechadas no parlamento distribuídas entre quarta-feira e hoje, depois de ter estado reunido na noite de terça-feira em conselho de ministros extraordinário.O plano prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 trabalhadores de terra, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, divulgaram os sindicatos que os representam.O prazo para a entrega do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, condição dada por Bruxelas para aprovar o auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à companhia aérea, termina hoje.