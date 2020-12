Costa e Rio de acordo com TAP fora do Parlamento

O plano de reestruturação da TAP, que o Governo espera concluir com Bruxelas em fevereiro, não será votado no Parlamento. Numa altura em que o Estado prevê apoios de 3,3 mil milhões à companhia, o líder do PSD diz que só vale a pena salvar a empresa se for rentável no futuro.

