As moções de um congresso que o líder quer virado para o futuro

Se António Costa quer falar do futuro do país, ideias não faltam nas moções sectoriais que vão ser apresentadas no 22.º Congresso do PS. Segundo um levantamento da agência Lusa, há 24 moções sectoriais e para lê-las de uma ponta a outra são necessárias sete horas. Para lhe poupar tempo, resumem-se aqui algumas das principais ideias que serão apresentadas este fim-de-semana na Batalha, distrito de Leiria.

Pedro Nuno Santos é o único dos actuais governantes (com excepção do primeiro-ministro e líder do PS) a apresentar uma moção ao congresso. Embora seja sectorial, a moção acaba por assumir contornos mais transversais, centrando-se no papel do Estado. Para o actual secretário de Estados Assuntos Parlamentares, ao Estado não deve estar reservado apenas o papel de protecção dos mais pobres e de redistribuição de rendimentos, mas também o de "desenvolvimento e inovação socio-económica".

Questionar a privatização dos CTT

Esta moção do PS-Porto pede que "sejam desenvolvidos pelo poder político os mecanismos jurídicos e operacionais urgentes para a renacionalização dos CTT, revertendo o actual modelo de privatização para o controlo e gestão directa do Estado", cita a Lusa. É um "imperativo avaliar uma empresa que era lucrativa e preferiu distribuir dividendos acima das suas possibilidades com incumprimento do compromisso de serviço público definido no contrato de concessão", conclui a moção, datada de 25 de abril.





Alargar 35 horas ao sector privado

Depois do Bloco e do PCP terem proposto no Parlamento o alargamento do horário semanal de 35 horas ao privado, agora é a vez da JS apresentar a mesma medida no congresso. A moção de Ivan Gonçalves, secretário-geral da JS, propõe que o PS defenda "o limite máximo de 35 horas de trabalho por semana para todos os trabalhadores" e o reforço dos poderes de fiscalização da legislação laboral. Ainda na área laboral, Paula Reis, de Castelo Branco, propõe que seja regulado o teletrabalho na administração pública e que os contratos iniciais sem termos fiquem isentos de contribuição para a Segurança Social.





Incentivar regresso dos emigrantes

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da emigração, sugere "apoiar o regresso dos residentes no estrangeiro". E propõe que se identifiquem "os domínios relevantes para facilitar o regresso ao país dos portugueses residentes no estrangeiro", criando um "guia do retorno", com "procedimentos a seguir em cada um dos casos e os apoios que o Estado tem à disposição dos seus cidadãos que queiram regressar voluntariamente ao país", segundo cita a agência Lusa.