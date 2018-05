Governo diz que autorizou prospecção e não exploração de petróleo

Pedro Nuno Santos apresenta uma moção sectorial ao 22º. Congresso do PS em que defende um "país independente de combustíveis fósseis", mas não considera que isso seja contraditório com a autorização concedida pelo Governo à prospecção de petróleo na costa vicentina.





Em entrevista ao Negócios a propósito do conclave socialista e questionado sobre se aquilo que preconiza na moção intitulada "Por uma social-democracia da Inovação" é incongruente com o facto de o Governo a que pertence ter autorizado por mais um ano a prospecção de petróleo ao largo de Aljezur, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garante que "não".