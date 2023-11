Audição do ministro do Ambiente volta a ser adiada. Será segunda-feira

A audição ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que estava marcada para esta sexta-feira na Assembleia da República, no âmbito do Orçamento do Estado para 2024, voltou a ser adiada para a próxima segunda-feira, indicou o Parlamento no seu site.O ministro do Ambiente vai, agora, ser ouvido no dia 13 de novembro às 15h30. A audição estava inicialmente marcada para esta quarta-feira, tendo sido adiada pela primeira vez para sexta-feira e, agora, para o primeiro dia da próxima semana.O ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) viu, na terça-feira, o seu o seu gabinete na Rua do Século ser alvo de buscas no âmbito da investigação do Ministério Público aos negócios do lítio e do hidrogénio, que levou o primeiro-ministro António Costa a demitir-se.Também a Secretaria de Estado da Energia e Clima, agora liderada por Ana Fontoura Gouveia, foi alvo de buscas, que se estenderam à Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Esta última viu o seu presidente, Nuno Lacasta, ser constituído arguido.Além disso, igualmente constituído arguido neste processo, João Galamba, ministro das Infraestruturas e antigo secretário de Estado da Energia do ex-ministro Matos Fernandes e de Duarte Cordeiro, será ouvido no Parlamento esta sexta-feira, 10 de novembro, às 9h.