Autárquicas: PSD e CDS concluíram "com sucesso" negociação para Lisboa liderada por Moedas

A candidatura de Carlos Moedas (na foto) informou que "PSD e CDS deram hoje por concluídas as negociações para o acordo" autárquico em Lisboa, salientando que este "refletirá a representatividade dos dois partidos" na Câmara, na Assembleia Municipal e nas freguesias."O resultado da negociação será agora apresentado aos órgãos internos de cada um dos partidos e será formalizada oportunamente", refere a candidatura, em comunicado.No texto, é referido que "a negociação com representantes do PSD e do CDS para a coligação de Carlos Moedas foi concluída com enorme sucesso"."PSD e CDS deram hoje por concluídas as negociações para o acordo que refletirá a representatividade dos dois partidos no Órgão Executivo do município, na Assembleia Municipal e nas 24 freguesias que compõem a cidade de Lisboa", precisa o comunicado.O ex-comissário europeu e candidato à Câmara da capital, Carlos Moedas, enalteceu "o espírito de compromisso e cooperação que a equipa negociadora de cada um dos partidos e as estruturas concelhias do PSD e do CDS demonstraram neste processo"."Foi alcançado um acordo que demonstra a prioridade dada aos lisboetas", refere, no comunicado, o antigo secretário de Estado adjunto do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.O candidato à Câmara Municipal de Lisboa diz ainda que "este é um passo importante que reforça o projeto não socialista, moderado e progressista" que lidera e que quer oferecer aos lisboetas "a alternativa a Fernando Medina que tantos desejam".Nos últimos dias, foram noticiadas divergências entre as estruturas locais de PSD e CDS-PP para alcançarem um entendimento quanto à distribuição de lugares nas várias listas à capital.Nas últimas autárquicas, em 2017, PSD e CDS-PP concorreram separados à Câmara Municipal de Lisboa, numas eleições ganhas pelo socialista Fernando Medina, que obteve 42% dos votos e perdeu a maioria absoluta na capital.A então líder do CDS-PP Assunção Cristas ficou em segundo lugar, com 20,6% (perto de 52 mil votos), numa candidatura apoiada também por MPT e PPM e que elegeu quatro vereadores.Nessa eleição, o PSD teve como candidata a então deputada Teresa Leal Coelho, que ficou em terceiro lugar, com 11,2% (correspondentes a pouco mais de 28 mil votos), elegendo dois vereadores.Carlos Moedas foi anunciado pelo presidente do PSD como candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente do partido, Rui Rio, tendo o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, também já manifestado apoio a esta candidatura.