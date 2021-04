Dono da Ana Sousa é candidato pelo PSD em Barcelos

João Sousa, administrador da Flor da Moda, grupo têxtil que detém a marca Ana Sousa e fatura perto de 30 milhões de euros, vai ser o candidato do PSD à Câmara de Barcelos nas próximas eleições autárquicas.

O empresário de 64 anos, marido da estilista e cofundadora da empresa em 1981, concorre como independente nas listas social-democratas. Vai tentar resgatar a liderança do Executivo municipal minhoto, que nos últimos três mandatos esteve nas mãos do PS.

Leia Também PSD aquece motores para as autárquicas. Veja os 202 candidatos já anunciados

O atual presidente, Miguel Costa Gomes, que em 2019 esteve em prisão domiciliária no âmbito da Operação Teia – investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio de contratação pública –, está impedido de avançar por ter atingido o limite legal.

Leia Também Rio anuncia Baptista Leite em Sintra e confirma António Oliveira em Gaia e Vladimiro Feliz no Porto

Para substituir este antigo presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB), os socialistas escolheram o advogado Horácio Barra. O atual líder da Assembleia Municipal já tinha sido candidato em 2005, tendo na altura perdido para Fernando Reis (PSD).

A escolha do PS envolveu alguma turbulência – um outro destacado militante a nível local, o ex-vereador Alexandre Maciel, chegou a avançar publicamente –, mas não tanta como a gerada no seio do PSD, motivando seis demissões na estrutura concelhia do partido. Em aberto está ainda uma coligação com o CDS-PP.

O presidente da distrital laranja, Paulo Cunha (autarca de Famalicão), disse à Lusa que vai propor a Rui Rio a aprovação do nome de João Sousa, admitindo que "foi um processo difícil". "O PSD é muito forte em Barcelos, mas está afastado do poder há 12 anos e tem agora uma vontade muito vincada de reassumir a liderança dos destinos do concelho", acrescentou.