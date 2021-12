Sondagem: Direita sobe e Chega passa a terceira força

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O PS e o PSD descem nas intenções de voto, o Chega passa a terceira força política e a Iniciativa Liberal (IL) ultrapassa a CDU e o PAN (Pessoas, Animais e Natureza). Estas são as principais conclusões que se extraem do barómetro de dezembro da Intercampus para o Negócios, CMTV e Correio da Manhã, comparando com os resultados obtidos em novembro. Ainda assim, somando as intenções de voto para as eleiçõ...