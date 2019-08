BE diz que a única vez que Governo esteve para cair foi por iniciativa do PS

Pedro Filipe Soares deixou, contudo, claro que o partido não colocou em causa, quando fez o acordo com o Partido Socialista, a sua identidade ou seu horizonte estratégico.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda defendeu este sábado que é "absurdo" dizer que o BE e o PCP são inimigos da estabilidade, lembrando que a única vez que o governo esteve para cair foi por iniciativa do PS.





"Dizer-se que o Bloco de Esquerda e o PCP são inimigos da estabilidade é um absurdo, ou pelo menos um contrassenso evidente aos olhos de quem vive em Portugal nos últimos quatro anos. A única vez que o governo esteve para cair foi por iniciativa do Partido Socialista, não foi nem por ação do Bloco de Esquerda, nem por ação do PCP", defendeu.

Pedro Filipe Soares que falava, no Porto, no segundo dia do Fórum Socialismo 2019, lembrou que esta coligação de forças fez aprovar quatro orçamentos, facto que contribuiu para o sentimento de estabilidade.