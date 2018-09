BE diz que “contas certas não é um défice zero” para lançar campanhas eleitorais

A líder do BE considerou que o Governo "nem sempre esteve à altura da sua responsabilidade" e chegou mesmo a ser "irresponsável de cada vez que virou as costas a uma emergência social", "deixou na gaveta uma despesa necessária" ou "deixou que o investimento público caísse para mínimos históricos".

No discurso de encerramento do Fórum Socialismo 2018, a ‘rentrée’ bloquista que decorreu em Leiria, Catarina Martins garantiu que, "para o BE, contas certas são essenciais", mas não podem passar por "um défice zero, para Bruxelas ver, quando falta o essencial na CP ou no Serviço Nacional de Saúde".



"E o mais grave é que a razão para esses recuos não foi a limitação de recursos. Sabem porque recuou o PS? Para poder garantir um ‘outdoor’ de campanha eleitoral que diga, para dentro e para fora, ‘conseguimos o défice zero'. Um outdoor que lance o PS nas eleições nacionais e Mário Centeno nas suas ambições europeias", criticou.

Catarina Martins recusa assim "o endeusamento do défice zero", que diz ser "a validação da retórica da direita ‘austeritária’ que não foi nem será solução para o país".





"Disfarçar o défice das contas aumentando o défice social e depauperando serviços públicos, destruindo a capacidade do Estado de responder às populações, é irresponsável", criticou.