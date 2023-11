Bloco de Esquerda junta-se aos pedidos para que Marcelo convoque eleições antecipadas

Leia Também Aprovação do OE? Montenegro diz que vai respeitar competências de Marcelo

A coordenadora do Bloco de Esquerda revelou que as eleições antecipadas são o caminho que o partido espera que Marcelo escolha depois da demissão de António Costa. Junta-se assim à Iniciativa Liberal e Chega no pedido de dissolução da Assembleia da República."Já sabemos que o Presidente da República convocou os partidos, irá ouvir os diferentes partidos amanhã. O que iremos comunicar ao Presidente da República é a preferência pela convocação de eleições antecipadas, porque entendemos que em democracia crises políticas desta natureza se resolvem com a convocação de eleições e será essa a opinião que iremos manifestar ao Presidente da República amanhã quando tivermos a oportunidade de nos reunirmos", afirmou Mariana Mortágua.Sobre se têm preferência para a data destas eleições, Mortágua diz que os bloquistas estão do lado do caminho que encontre "soluções o mais rapidamente possível" para que o "país não permaneça em crise política mais tempo do que o estritamente necessário para que a democracia possa funcionar"."O país não pode nem deve viver em crise política e o ideal é que se encontrem soluções o mais rapidamente possível e, por isso, podem contar da parte do Bloco de Esquerda que estaremos sempre do lado de quem quer encontrar soluções e de que o país não permaneça em crise política mais tempo do que o estritamente necessário para que a democracia possa funcionar", acrescentou.A líder dos bloquistas, sobre a polémica que conduziu à demissão de Costa, defende que "em democracia não é saudável que permaneçam suspeitas desta natureza sobre um chefe de governo e por isso a principal responsabilidade da Justiça é esclarecer todas as suspeitas levantadas acerca da atuação do Primeiro-Ministro".Até agora apenas o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o Chega revelaram que vão pedir eleições antecipadas ao Presidente da República. Os restantes partidos da oposição assumem posições mais prudentes e o PSD ainda não reagiu.