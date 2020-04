Bloco exige que o Governo vote contra distribuição de dividendos na Galp

No último dia de março, e quando já se avolumava a pressão para que as maiores empresas não distribuíssem dividendos relativos ao exercício financeiro do ano passado, a Galp anunciou que iria manter a proposta de remuneração acionista referente a 2019 - 70 cêntimos por ação, o equivalente a mais de 300 milhões de euros -, comprometendo-se a reavaliar o pagamento de dividendos nos próximos anos.Catarina Martins lamenta que a proposta bloquista que visava proibir o pagamento de dividendos neste contexto de crise tenha sido chumbada por PS, PSD e restantes forças da direita parlamentar para defender que se tratou de "um erro que deve ser corrigido"."E pode começar a ser corrigido já, na Galp", garante a líder do Bloco, recordando que apesar de o Estado não deter o controlo acionista da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, "estará na assembleia geral que decide sobre a distribuição de dividendos". O Estado português detém 7,48% do capital social da petrolífera, através da Parpública.A coordenadora do BE pretende ainda que o Executivo socialista utilize a posição na estrutura acionista da Galp para defender a reintegração dos trabalhadores precários entretanto despedidos pela empresa: "O que se exige é que o Governo dê instruções claras aos seus representantes para votarem contra a distribuição de dividendos. E, já agora, que defendam a reintegração dos trabalhadores precários despedidos".

O artigo de opinião firmado por Catarina Martins salienta que, só em abril, a Galp "já despediu mais de 80 trabalhadores precários, só em Sines, segundo denúncia do sindicato do setor", e conclui tratar-se da mesma empresa que agora se propõe distribuir mais de 300 milhões de euros pelos acionistas.



"A decisão sobre a distribuição de dividendos não é pouco importante. Marca a resposta à crise. Porque se é certo que há sacrifícios, é inaceitável que os trabalhadores paguem para os acionistas lucrarem com a crise", conclui a coordenadora do Bloco.



Já depois de garantir a manutenção da proposta relacionada com a distribuição de dividendos, a Galp Energia anunciou que, tendo em conta a "queda acentuada de procura e dos preços dos produtos petrolíferos", vai encetar um plano de ajustamento estratégico aos efeitos da pandemia assente num plano de corte anual de despesas e investimento operacional superior a 500 milhões de euros, em 2020 e 2021.



