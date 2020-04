Galp corta mais de mil milhões de euros em custos e investimento

A Galp Energia anunciou esta quarta-feira que vai reduzir as despesas e o investimento operacional em mais de 500 milhões de euros por ano em 2020 e 2021 para fazer face aos efeitos da pandemia do novo coronavírus na sua atividade.

"Considerando a queda acentuada da procura e dos preços dos produtos petrolíferos, a Galp encontra-se a desenvolver ações com vista a reduzir significativamente as despesas nos próximos trimestres", diz a petrolífera portuguesa em comunicado à CMVM, onde revela já os indicadores operacionais do primeiro trimestre que mostram precisamente essa queda.

Além de ter decidido já cortar as despesas (OPEX) e o investimento operacional em mais de 500 milhões de euros por ano até 2021, face ao que era estimado, a empresa liderada por Carlo Gomes da Silva refere que vão ser implementadas outras iniciativas "de acordo com a evolução do mercado".

(notícia em atualização)