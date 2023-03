O PS e a Iniciativa Liberal foram os partidos que menos cumpriram o orçamento estipulado para a campanha das últimas legislativas, de acordo com os dados publicados no site Entidade das Contas e Financiamentos Políticos do Tribunal Constitucional, e analisados pelo Diário de Notícias na edição desta quinta-feira.

A campanha dos socialistas custou quatro milhões de euros, mas tendo em conta o resultado da maioria absoluta, foi também a mais rentável. Fazendo as contas, cada deputado custou ao PS cerca de 19 mil euros, tratando-se do custo por candidato eleito mais baixo da campanha, conta o mesmo jornal. E exemplifica: 13 vezes menos do que o custo mais caro, o da eleição da deputada única do PAN, Inês Sousa Real, que custou 252 mil euros.

Outra das várias conclusões que o jornal elenca da análise feita aos valores da campanha das últimas legislativas prende-se com o PAN ter gastado quatro vezes mais do que o Live para ter o mesmo resultado.