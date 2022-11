Câmara de Caminha apagou informações do site para encobrir Miguel Alves

Leia Também Secretário de Estado Miguel Alves pagou 300 mil euros por pavilhão que não existe

O site da Câmara Municipal de Caminha foi alvo de manipulação com o objetivo de fazer desaparecer da página de internet institucional do município parte de um documento que prova ter sido o gabinete do ex-autarca Miguel Alves a difundir um currículo falso de Ricardo Moutinho, o empresário com o qual o agora ex-secretário de Estado havia negociado o projeto do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET), avançou esta terça-feira o Público Rui Lages, o sucessor de Miguel Alves à frente da Câmara de Caminha desde setembro, começou por negar qualquer manipulação online, garantindo que "não foi feita qualquer alteração no texto em causa" e pedindo mesmo uma "auditoria ao site do município".No entanto, o autarca viria depois a reconhecer que o site tinha sido mexido - para retirar o documento que lá se encontrava desde 2020 - mas remeteu para Miguel Alves toda a responsabilidade.O caso remonta a setembro de 2020, quando a Assembleia Municipal de Caminha aprovou o contrato promessa de arrendamento que previa o pagamento pelo município em março de 2021 de 369 mil euros (300 mil mais IVA) à empresa Green Endogenous, pelos 12 meses de rendas do centro de exposição que seria construído.Nessa aprovação, a Assembleia Municipal dizia que "o investimento foi ponderado e negociado demoradamente e todas as entidades e pessoas que trabalharam neste dossier têm um curriculum reconhecido e público".O problema reside nas informações que constavam no currículo do empresários Ricardo Moutinho, então com 35 anos. O Público verificou várias delas, que provaram ser completamente falsas, como por exemplo ser doutorado, ter sido assessor do Ministro das Finanças, Mário Centeno, e consultor da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.Esta informação teve origem num comunicado da Câmara de Caminha, publicado no seu site em setembro de 2020. E que agora se veio a provar que foi "parcialmente apagado" a 10 de outubro.