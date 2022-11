Miguel Alves terá tentado “fintar” Tribunal de Contas

O contrato-promessa de arrendamento celebrado no final de 2021 entre a Câmara de Caminha, então liderada por Miguel Alves e a Green Endogenous, terá sido uma forma da autarquia evitar o envio do projeto da construção do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) ao controlo do Tribunal de Contas, escreve o Correio da Manhã A autarquia e a Green Endogenous acordaram que a empresa privada faria um investimento de oito milhões de euros na construção do CET. A câmara pagaria outros 7,5 milhões de euros em rendas, durante 25 anos. No final deste prazo, o município, se quisesse, poderia comprar o imóvel por um valor máximo de 100 mil euros.O CM cita uma ata da reunião da câmara municipal de setembro de 2020 em que Miguel Alves terá afirmado que "o equipamento só passará para o município ao fim de 25 anos se a câmara quiser, por isso, a argumentação é boa, precisamente para justificar que não tenha que ir a Tribunal de Contas." Público também escreve sobre o caso. O diário apurou que dos dois projetos mencionados por Miguel Alves como sendo "evidência do trabalho" da Green Endogenous, um tinha sido recusado e o outro não tinha sido sequer apresentado.