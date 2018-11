Catarina Martins: "A política mudou porque o PS não teve maioria absoluta"

Para a líder do BE, "a política mudou porque o PS não teve maioria absoluta e porque cresceu a força da esquerda".

A coordenadora do BE defendeu hoje que "a política mudou porque o PS não teve maioria absoluta e porque cresceu a força da esquerda", considerando que o primeiro-ministro "reconhece a derrota" do programa que levou a votos em 2015.

"Agora, o primeiro-ministro congratula-se com o aumento do salário mínimo e felicita-se com o descongelamento e aumentos extraordinários das pensões. Ainda bem. Ainda bem que houve força à esquerda para contrariar as medidas do Programa do PS que pretendiam precisamente o contrário", disse Catarina Martins na abertura da XI Convenção Nacional do BE, que decorre em Lisboa.