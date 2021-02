CDS cria órgão consultivo com elementos da sociedade civil

Leia Também CDS-PP: Lobo Xavier defende congresso e pede respeito por Mesquita Nunes

O CDS-PP criou um órgão consultivo constituído por várias personalidades maioritariamente sem vínculo ao partido, que vai funcionar "junto da Comissão Política Nacional", e cuja função vai ser o aconselhamento em questões essenciais da condução política.Através de uma nota enviada à agência Lusa, o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos anunciou que "promoveu a constituição de um Conselho Estratégico e Programático, composto por diversas personalidades da direita social, representativas dos setores mais relevantes da sociedade".Este órgão é "maioritariamente composto por independentes sem vínculo" ao partido e vai ter uma "natureza consultiva" junto da Comissão Nacional Política do CDS.A função desta estrutura vai ser o "aconselhamento nas questões essenciais da condução política do partido, no posicionamento estratégico e no aprofundamento programática" das propostas do CDS-PP.Fazem parte deste conselho, por exemplo, Bruno Costa, professor universitário e antigo dirigente do Aliança - partido fundado pelo antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes -, o economista Filipe Osório de Castro, o investigador do Banco de Portugal Pedro Teles, o antigo secretário de Estado da Justiça no XV Governo Constitucional (2002 - 2004) João Mota Campos, e também a deputada na Assembleia Municipal de Lisboa (eleita pelo CDS) e arquiteta Margarida Bentes Penedo.A Comissão Executiva - órgão mais restrito do partido - vê na constituição desta estrutura uma "enérgica confirmação da importância do CDS-PP no regime político português e reitera a confiança de muitos na liderança de Francisco Rodrigues dos Santos".O conselho vai servir para a criação da "ideia de futuro e de progresso assente nos valores" dos democratas-cristãos.