CDS: Nuno Melo vai ser o próximo líder do CDS

A moção de estratégia de Nuno Melo foi hoje a mais votada no 29.º Congresso do CDS-PP, com 854 votos, e o eurodeputado será o novo presidente do partido depois de eleitos os órgãos nacionais.A moção do eurodeputado Nuno Melo, "Tempo de Construir", foi uma das quatro levadas a votos, em alternativa, e obteve 73% dos votos.Com este resultado, caberá a Nuno Melo apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que será votada até às 12:00 deste domingo.As moções de estratégia global visam fixar a orientação geral do partido no próximo mandato.A segunda moção mais votada foi a moção A, "Trazer a democracia cristã para o século XXI", de João Seabra Duque, com 109 votos (9%), seguindo-se a moção E, "O Futuro para o CDS Partido Popular", do atual dirigente nacional Miguel Matos Chaves, com 104 votos (9%).A moção menos votada foi a D, "A soma que dá um", do dirigente distrital Otávio Rebelo da Costa, com 35 votos (3%).



Nuno Melo propôs para vice-presidentes do partido o antigo secretário de Estado Paulo Núncio, o ex-líder parlamentar Telmo Correia e os antigos deputados Álvaro Castello-Branco e Vânia Dias da Silva.



A porta-voz do partido será Isabel Galriça Neto, médica especialista em cuidados paliativos e deputada em três legislaturas, que foi a cara do partido no parlamento para questões de saúde. Nas últimas eleições autárquicas, foi cabeça de lista à Assembleia Municipal de Lisboa pela coligação que o CDS integrou e que venceu a câmara da capital foi encabeçada pelo social-democrata Carlos Moedas.



Já o antigo ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, é candidato a presidente da Mesa do Conselho Nacional, cargo exercido no último mandato por Filipe Anacoreta Correia.

E o antigo líder parlamentar e ex-presidente da distrital de Setúbal, Nuno Magalhães, encabeça a lista de vogais a este órgão.

Para secretário-geral, Nuno Melo escolheu Pedro Morais Soares, que volta a um lugar que já ocupou na liderança de Assunção Cristas.