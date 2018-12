CDS-PP afirma-se "única alternativa" a Governo socialista que cobra demais para o que faz

"Nós neste momento temos impostos máximos para serviços mínimos e é por isso que o CDS se apresenta hoje como a única alternativa ao PS", disse o membro da comissão executiva democrata-cristã Pedro Mota Soares à agência Lusa.

Mota Soares reagia à mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa, que considerou que Portugal virou a página dos anos mais difíceis e está agora melhor, mas tem ainda muito trabalho pela frente, tendo de vencer "grandes desafios" como a demografia e a valorização do território.

"Temos um primeiro-ministro que fala da demografia, do interior de Portugal, das empresas e da economia", mas que chumbou propostas do CDS-PP no parlamento para apoiar o investimento, baixar os impostos de quem trabalha no interior e às empresas que criam emprego, salientou.

Além disso, apontou, o Governo de António Costa "fez as maiores cativações e apresentou os piores serviços públicos, quer nos transportes, na saúde, até na segurança dos portugueses". "É responsável pela maior carga fiscal de sempre, a começar pela gasolina e pelo gasóleo", indicou.