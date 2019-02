No entender do vice-presidente social-democrata, o objetivo do PSD para as legislativas de outubro é simples: vencer as eleições. Castro Almeida considera que se os sociais-democratas perderem o ato eleitoral será por "culpa própria" e "incompetência".

O homem escolhido por Rui Rio para negociar, com o Governo, uma posição comum sobre as prioridades para o próximo quadro comunitário sustenta ainda que o PSD tem de ser capaz de mostrar que o primeiro-ministro António Costa criou uma realidade alternativa, que consiste num "logro".



Assim, e de forma desassombrada, Castro Almeida estabelece como objetivo mínimo para as próximas legislativas a vitória eleitoral. Se o PSD não concretizar essa intenção será por demérito próprio: "se o PSD não ganhar as eleições é porque somos incompetentes".



O antigo governante não esclarece se, num cenário de derrota, a atual direção deve, ou não, demitir-se.

