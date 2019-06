Comemorações do Dia de Portugal em 2020 vão ser na Madeira e provavelmente África do Sul

De acordo com o Presidente da República, em 2020, as comemorações do Dia de Portugal vão começar na Região Autónoma da Madeira "e depois, provavelmente, numa comunidade madeirense grande".

O Presidente da República afirmou este domingo que há "um compromisso" assumido de que as comemorações do Dia de Portugal, em 2020, terão lugar na Região Autónoma da Madeira, havendo a possibilidade de estendê-las à África do Sul.