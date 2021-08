Constitucional dá razão a Rio e Adão Silva contra "tribunal" do PSD

nos projetos de lei sobre a eutanásia.

"Por carecer de legitimidade para o efeito, decide-se não conhecer o presente recurso interposto pelo Conselho de Jurisdição do Partido Social Democrata", lê-se no acórdão do Tribunal Constitucional, a que o Negócios teve acesso.



O Tribunal Constitucional (TC) confirmou esta segunda-feira a anulação da advertência feita pelo Conselho de Jurisdição do PSD ao líder parlamentar social-democrata, Adão Silva. Os juízes do Palácio Ratton decidiram chumbar o recurso interposto pelo 'tribunal' interno do PSD, ilibando Adão Silva da "sentença" imposta por ter dado liberdade de votoEste poderá ser o desfecho da polémica que opôs a direção e o Conselho de Jurisdição do PSD (composto maioritariamente por membros de listas rivais à da atual direção de Rui Rio no último congresso do partido).O acórdão volta a dar razão à direção de Rui Rio, que, em julho, viu o TC anular a advertência feita pelo 'tribunal' do PSD, por ter violado (juntamente com Rui Rio) os princípios acordados numa oção aprovada no congresso de 2018 que pedia a realização de um referendo sobre a eutanásia.Ignorando o acordado em congresso, a direção de Rui Rio deu liberdade de voto aos deputados do PSD na votação, no Parlamento, à iniciativa de referendo à despenalização da morte assistida, que teve lugar em outubro. O caso foi participado ao 'tribunal' do PSD, que concluiu que a moção setorial era de "acatamento obrigatório por parte da comissão política nacional e direção do grupo parlamentar", e decidiu sancionar Adão Silva com uma advertência (a sanção mais leve prevista nos estatutos). Já Rui Rio, que também foi alvo de queixa, recebeu dispensa de pena.A "sentença" não agradou, no entanto, a Adão Silva, que decidiu recorrer ao TC para pedir a anulação daquilo a que chamou de "punição arbitrária" do Conselho de Jurisdição. O caso levou ainda ao azedar da relação entre a comissão política nacional do PSD (núcleo duro de Rui Rio) e o Conselho de Juridição, liderado por Paulo Colaço (que apoiou Luís Montenegro no último congresso), com trocas de acusação de "agressão de laços de confiança e lealdade" parte a parte.