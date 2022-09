Costa apresenta em Belém pacote de apoios anti-inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro, António Costa, já está reunido com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para apresentar o novo pacote de medidas de combate à subida da inflação. A reunião com o Chefe de Estado acontece minutos antes da esperada comunicação ao país dos novos apoios anti-inflação.



"Já está [fechado o novo plano de resposta ao aumento de preços]. Vou agora apresentá-lo agora ao senhor Presidente da República", afirmou António Costa, num breve declaração à saída do Palácio da Ajuda, onde esteve reunido o Conselho de Ministros durante cerca de três horas para ultimar o plano de apoios.





O novo pacote deverá rondar os 2 mil milhões de euros. Entre as medidas que deverão ser incluídas nesse megapacote de apoios estão o reforço do apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis, eventuais medidas para mitigar os impactos da subida das rendas e mexidas nos impostos.





O megapacote deverá prever também, tal como o Negócios avançou, o aumento das pensões de forma extraordinária ainda este ano, para atenuar o impacto da inflação no poder de compra dos pensionistas. A decisão não deverá impedir o aumento extraordinário das pensões em 2023, como tem acontecido nos últimos anos.





Leia Também Governo baixa IVA da luz de 13 para 6% até dezembro de 2023

De fora do pacote de medidas deverá ficar a tributação dos lucros extraordinários das empresas. A medida, que já está a ser aplicada em Itália, Reino Unido e Espanha, chegou a ser admitida, no Parlamento, pelo ministro da Economia, António Costa Silva, mas, segundo o jornal "Público", não deverá avançar.





Para já, deverão avançar só medidas destinadas às famílias. Os apoios às empresas só deverão ser conhecidos depois de dia 9 de setembro, quando o Conselho Europeu discutir novas formas de conter a subida dos preços da energia.



Marcelo Rebelo de Sousa tem defendido que o pacote deve contemplar "um leque diverso de medidas", que devem entrar em vigor "rapidamente", mas que devem também ser flexíveis, "para prever ajustamentos no futuro".



A apresentação deste pacote de medidas está prevista para as 20:00.



A conferência de imprensa para apresentação detalhada das medidas foi marcada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, para terça-feira às 9:30. Os ministros Ana Mendes Godinho (do Trabalho e Solidariedade Social), Duarte Cordeiro (do Ambiente e Ação Climática) e Pedro Nuno Santos (das Infraestruturas e Habitação) também participarão na conferência de imprensa.