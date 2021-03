Costa assume investigação a negócio “criativo” da EDP

O caso da venda de barragens pela EDP e o não pagamento de impostos pela operação foi a principal arma que Bloco de Esquerda e PSD usaram para desgastar o Governo, com sucesso. O primeiro-ministro começou por refutar responsabilidades do Executivo, mas acabou a falar numa “construção, no mínimo, criativa”. AT vai investigar.

