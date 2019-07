Costa espera que Conselho Europeu não tenha subestimado PE ao indicar Von der Leyen

"Este processo tem várias fases, esta foi só a primeira fase, em que o Conselho tem de propor ao Parlamento [um candidato]. Agora temos de ver qual a reação do PE ao conjunto destas propostas. Espero que o Conselho não tenha subavaliado a importância do PE e da sua capacidade de decisão", declarou António Costa esta terça-feira, após a conclusão da cimeira europeia que definiu a distribuição dos lugares de topo da União Europeia.

No 'pacote' hoje fechado, o Conselho Europeu 'ignorou' o processo dos 'Spitzenkandidaten' (termo alemão para candidatos principais), método defendido pela assembleia europeia, apontando para a presidência da Comissão Europeia o nome de Ursula von der Leyen, que não esteve na corrida à sucessão de Jean-Claude Juncker nas eleições europeias de maio.

"Cada instância tem de se pronunciar no momento próprio. Esta foi a solução possível aqui neste Conselho, no contexto e na composição deste Conselho. Qual vai ser a reação do PE, o PE tem quem fale por si no local próprio. Se o PE aprovar as propostas do Conselho, o processo seguirá. Se o PE rejeitar, o Conselho terá necessariamente de voltar a pronunciar-se. Este é um processo de diálogo institucional. Os votos que faço é de que corra bem", acrescentou.