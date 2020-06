Costa garante acordo na TAP em breve e digitalização escolar em setembro

O primeiro-ministro antecipa para breve um acordo para a TAP e garante que no início do próximo ano letivo vai arrancar um "programa de digitalização escolar a toda a velocidade".

Falta pouco tempo para haver um acordo sobre a intervenção pública na TAP, garantiu o primeiro-ministro no arranque do debate quinzenal que decorre esta quarta-feira, no Parlamento.

Questionado pelo deputado ecologista (PEV), José Luís Ferreira, sobre de que serve ao Estado deter 50% da companhia aérea se depois não manda no futuro da empresa, António Costa lembrou que quando, em 2015, readquiriu a participação na TAP foi com objetivo de "poder ter palavra na estratégia" da empresa, o que considera um "equilíbrio de poderes razoável face à repartição de encargos entre o Estado e os privados".





"Havendo uma alteração de encargos, terá de haver também uma reavaliação da distribuição de poderes", frisou António Costa antes de anunciar que estão prestes a terminar as conversações em curso com a direção geral da concorrência da União Europeia, pelo que a haverá uma "formalização, em breve, das medidas de auxílio de Estado" adequadas ao futuro da empresa, assegurou.





Já em resposta à deputada do PS, Joana Sá Pereira, o também líder socialista assegurou que no início do próximo ano letivo "tem de arrancar o programa de digitalização escolar a toda a velocidade de forma a que universalidade do ensino à distância seja possível, se for necessário".