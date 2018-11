Duarte Roriz/Cofina

Carlos César anunciou esta quinta-feira, 15 de Novembro, que o PS vai propor que as corridas de toiros paguem apenas 6% de IVA, como todos os espectáculos culturais. O anúncio foi feito pelo líder parlamentar socialista no final de uma reunião da bancada durante a qual, garantiu César, a discussão do tema "não demorou mais do que 10 minutos".

O primeiro-ministro assumiu ter ficado "muito surpreendido com a proposta do PS" e demonstrou o seu interesse em que a medida seja chumbada no Parlamento, admitindo que, se fosse deputado, votaria contra, deixando o IVA para as touradas nos 13%."Obviamente que se fosse deputado do PS votaria contra e tenho a esperança que a proposta apresentada pelo Governo na Assembleia da República" de manutenção do IVA seja aprovada.Costa deixou o aviso de que a política fiscal do Governo "não é uma matéria de consciência" e que, portanto, não pode depender das opiniões pessoais de cada deputado sobre touradas. Mas reforçou ainda que o grupo parlamentar do PS é "autónomo" do Governo, mas que no entanto espera que a sua proposta seja "vencedora".