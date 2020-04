Costa recua e volta a excluir austeridade

O primeiro-ministro assegurou, no Parlamento, que a crise não será resolvida com "respostas de austeridade" e deu garantias de que o Governo "não vai arredar pé" do caminho iniciado de apoio a famílias e empresas. No fim de semana, António Costa recusara afastar austeridade para não ser desmentido no futuro.