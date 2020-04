Costa: desconfinamento em maio e junho e medidas levantadas de 15 em 15 dias

A reabertura da economia será feita gradualmente, com as medidas a serem levantadas a cada duas semanas, revelou o primeiro-ministro que aponta maio e junho como os meses de desconfinamento.





No entanto, o também secretário-geral do PS fez questão de voltar a salientar que "o desconfinamento não vai significar, por muito e longo tempo, voltar à normalidade que tínhamos antes de fevereiro", sendo certo que essa normalidade não chegará seguramente antes de haver uma vacina.



O primeiro-ministro respondeu assim à questão colocada pelo deputado e secretário-geral adjunto socialista. José Luís Carneiro questionou Costa sobre "como é que o Governo está a pensar libertar a nossa economia".



Na segunda-feira, António Costa havia já alertado que



"até haver uma vacina não vamos retornar a vida normal" e que não haverá normalidade na vida social e económica antes do verão do próximo ano. PSD pede calendário, Costa diz que para a semana

Depois foi a vez de o deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, pedir ao primeiro-ministro que apresente um "programa" para essa regresso gradual à normalidade, pedindo ao Governo especial atenção para com os idosos que estão nos lares sem poder receber visitas". "Para dar esperança a estas pessoas, qual é o programa do Governo para que estas pessoas nos lares possam sentir que não foram abandonadas", disse o deputado social-democrata.



Seja como for, Costa avisa desde já que será necessário que "todos" estejam preparados para a eventual possibilidade de ser preciso "recuar" na normalização em função daquilo que for a evolução da pandemia.

Até aqui o "lema" do Governo na gestão da pandemia assenta no princípio da "máxima contenção com a mínima perturbação" e, a partir do próximo mês, a prioridade vai passar "a ser reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia", afirmou António Costa durante o debate quinzenal desta quarta-feira, no Parlamento.Nesse sentido, o primeiro-ministro sinaliza que a reabertura da economia terá de acontecer de "forma gradual, com uma cadência de 15 em 15 dias tendo em conta o período de sintomatização das contaminações", sendo que maio e junho serão "meses para o progressivo desconfinamento".