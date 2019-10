09 de outubro de 2019 às 18:34

Costa não vai ter relação preferencial com nenhum partido

Depois do penúltimo encontro previsto para hoje, desta feita com o PCP, António Costa adiantou que, tal como Os Verdes, os comunistas estão disponíveis para, "como aconteceu na legislatura anterior, proceder à avaliação e apreciação conjunta de matérias que exijam intervenção parlamentar, desde logo orçamentos do Estado".



Ao contrário dos ecologistas, o PCP não mostrou abertura para negociar desde já entendimentos sobre matérias mutuamente consideradas relevantes. No entanto, o líder do PS disse acreditar que, mesmo não devendo haver colaboração na elaboração do programa de governo, existirá "seguramente" disponibilidade do PCP para um "trabalho conjunto" na preparação do Orçamento do Estado.



O facto de não haver nenhum acordo escrito não causa preocupação a António Costa, até porque, lembra, na última legislatura "a apreciação dos orçamentos foi sempre feita ano a ano". Mesmo assim, o líder do PS vê a disponibilidade do PS como um "sinal positivo", até porque o atual quadro político é "felizmente distinto" de há quatro anos.



Já sobre a recusa do PCP em repetir a assinatura de compromissos escritos, sabendo-se ser esse o cenário preferencial para o Bloco, António Costa repetiu a ideia de que a forma não é o mais importante, até porque o PS é "agnóstico" nessa matéria. "Respeitamos os partidos que aceitam que é útil haver um acordo escrito, como os que não o consideram", defendeu garantindo que se trata de "conservas separadas" entre partidos diferentes.



Deste modo, António Costa deixa a porta aberta à possibilidade de assinar acordos escritos com uns partidos (neste caso com o Bloco) e com outros não, sem que isso possa significar que o PS possa trabalhar "preferencialmente" com umas forças da esquerda face às demais com quem os socialistas estão esta quarta-feira em conversações.



Ou seja, a governação pode assentar em geometrias variáveis no seio da esquerda, sendo possível contabilizar acordos escritos com compromissos de avaliação conjunta de políticas estruturantes como orçamentos.