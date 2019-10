12:26

Livre disponível para negociar com todos mas dá prioridade à reedição da geringonça

À saída da audiência com o Presidente da República, a deputada eleita pelo Livre, Joacine Katar Moreira confirmou a disponibilidade deste partido para negociar com todas as forças políticas, contudo em termos de governação estabelece como prioridade a reedição da geringonça entre PS, Bloco, PCP e Verdes.





Joacine Katar Moreira realçou que o Livre considera "fundamental que haja entendimento, mas inicialmente entre os partidos que constituíram esta união nos últimos quatro anos", realçou a responsável à saída do encontro com o Presidente da República.

É "necessário que haja uma responsabilização e um entendimento entre os que efetivamente iniciaram isto", salientou, admitindo que o Livre está "completamente disponível para conversar e dialogar com todos os partidos políticos e, numa eventualidade, consideraríamos útil e necessário que houvesse uma espécie de entendimento multilateral", acrescentou.

"Não é o nosso objetivo entrar na constituição de nenhuma coligação partidária", realçou Joacine Katar Moreira.

A responsável sublinhou ainda que o Livre está disponível apenas para apoios pontuais. "Iremos nestes futuros quatro anos estar completamente orientados na defesa do nosso programa eleitoral, insistindo sucessivamente na necessidade de maior justiça social e maior justiça climática", admitindo contudo que "existem muitos aspetos e muitas medidas que nos unem especialmente alguns partidos à esquerda."