Costa vai anunciar hoje lista dos 46 produtos com IVA 0%

O primeiro-ministro, António Costa, vai anunciar esta segunda-feira, 27 de março, a lista dos 46 produtos que serão abrangidos pela política de IVA 0%. O chefe do Governo irá revelar o entendimento alcançado entre o Executivo e os produtores e a distribuição durante uma conferência de imprensa que se realizará às 18h00, no Palácio Foz, em Lisboa, sabeo o Negócios.António Costa irá pormenorizar os termas do acordo assim como os produtos alimentares que irão integrar esta lista composta por 46 produtos.

Alguns dos alimentos que beneficiarão de IVA zero (ou parte dela) foram ontem revelados por Luís Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC que o Hegócios publica na íntegra. São eles, batata, massa, arroz, cenoura, cebola, brócolos, curgete, alho francês, leite meio gordo, queijo, iogurte, pão, ovos, azeite, fruta (maçã, banana, laranja), feijão, tomate, frango, peixe (pescada e salmão) e carne de porco.





Esta taxa de IVA 0% será aplicado durante seis meses e de acordo com o ministro das Finanças, Fernando Medina, terá um custo de 410 milhões de euros.