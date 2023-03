Leia Também AHRESP: Menos IVA não baixa preços na restauração

A lista de produtos que vão baixar de preço está praticamente fechada, adiantou Luís Marques Mendes este domingo, na SIC. O cabaz deve incluir 40 produtos.O comentador adiantou depois um conjunto de produtos que está já acordado que vai constar da lista final, ou seja, produtos que vão baixar de preço: batata, massa, arroz, cenouras, cebolas, tomate, leite meio gordo, frango, pão, fruta diversa (maçã, banana, laranja), feijão, iogurtes, queijo, vários legumes (brócolos e curgetes), peixes (salmão e pescada), carne de porco, ovos e azeite.Marques Mendes sublinhou que os bens estão a ser escolhidos a partir de uma lista preparada pelo Ministério da Saúde com base em "critérios nutricionais", o inventário dos "produtos mais vendidos" nos supermercados, segundo a APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) e os "produtos em que os supermercados se comprometem a fazer baixar o preço durante vários meses".

A medida do Governo vai estar em vigor durante seis meses até outubro e o Governo vai ter de chegar, nos próximos dias, a acordo com a produção e a distribuição. "É um misto de solução francesa e espanhola. O acordo com a distribuição está fechado, com o setor da produção ainda não", acrescentou.