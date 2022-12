Costa vai falar com ministros sobre quais os passos seguintes na polémica com Alexandra Reis

nspeção-Geral das Finanças (IGF) e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que aguarda "cabal esclarecimento destes factos".Sobre os próximos passos, António Costa disse - à entrada para o velório de António Mega Ferreira , no Teatro Camões, em Lisboa - que irá "falar com os ministros sobre qual a avaliação que fazem e quais os passos seguintes".

Em causa está a polémica indemnização de 500 mil euros que Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, recebeu no momento da saída do cargo de gestora da TAP.Na nota em causa é explicado que a opção de negociar a saída de Alexandra Reis partiu da atual administração da transportadora liderada por Christine Ourmières-Widener. "Por iniciativa da TAP foi iniciado o processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e todas as empresas do grupo TAP", lê-se na carta de três páginas, assinada pela CEO francesa e o chairman da companhia, Manuel Beja.Sem fornecer grandes detalhes, António Costa reforçou apenas que a secretária de Estado do Tesouro "prontamente declarou que devolveria tudo o que tenha sido pago indevidamente".