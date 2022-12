Governo remete explicações da TAP à IGF e CMVM

O Governo decidiu enviar as respostas da TAP sobre a indemnização paga a Alexandra Reis para a Inspeção-Geral das Finanças (IGF) e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O Governo recebeu os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP, em resposta ao despacho dos Ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação sobre o enquadramento jurídico da cessação de funções societárias e laborais de Alexandra Reis com o Grupo TAP, dando conhecimento público do mesmo", lê-se numa nota enviada às redações.Perante as respostas enviadas pela administração da companhia aérea, o Executivo "entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação", acrescenta o Governo no mesmo comunicado.As respostas da companhia aérea aos pedidos de esclarecimento solicitados pelo Governo surgem no mesmo dia em que o primeiro-ministro disse desconhecer os antecedentes do caso e indicar que pretendia um "esclarecimento cabal" e de o Presidente da República ter defendido ser necessário conhecer os termos do acordo entre a TAP e Alexandra Reis.