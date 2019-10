Costa volta a deixar cair reforma do sistema eleitoral e círculos uninominais

Assim, e tal como aconteceu há quatro anos, o PS acaba por se aproximar da esquerda, uma vez que os partidos mais pequenos são contra círculos uninominais, com medo de perderem a representatividade parlamentar.

Costa admitiu ser necessário encontrar uma solução que tenha um apoio político alargado para rever o sistema eleitoral.Assim, e tal como aconteceu há quatro anos, o PS acaba por se aproximar da esquerda, uma vez que os partidos mais pequenos são contra círculos uninominais, com medo de perderem a representatividade parlamentar.

Esta medida não consta no Programa de Governo entregue ao parlamento neste sábado, 26 de outubro. Aliás, não há qualquer referência a círculos uninominais, nem a reforma do sistema eleitoral.O mesmo tinha acontecido em 2015. Nesse ano, a criação de círculos uninominais também constava o programa eleitoral socialista - e caiu, depois, no Programa de Governo que, na altura, foi apresentado depois da negociação com os então parceiros parlamentares, PCP e Bloco de Esquerda.Recorde-se que, na campanha às eleições legislativas deste ano, António

No programa eleitoral, o PS queria ainda alterar a lei eleitoral para os órgãos municipais, "passando a ser eleita uma assembleia municipal pelo método proporcional de Hondt, a qual aprovará por maioria o órgão executivo – câmara municipal – constituído por um presidente (o primeiro elemento da lista mais votada para a assembleia municipal) e vereadores".



Os socialistas propunham também "reforçar os poderes de fiscalização da assembleia municipal, através da constituição de uma comissão permanente, da criação de gabinetes de apoio técnico e da possibilidade de apresentação de moções de censura, cuja aprovação determina a cessação de funções do executivo".



Estas duas propostas também não constam do Programa do XXII Governo Constitucional.