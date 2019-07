Cotrim de Figueiredo cabeça de lista por Lisboa do partido Iniciativa Liberal

O cabeça de lista pelo círculo do Porto será o líder do partido, Carlos Guimarães Pinto, anunciou o Iniciativa Liberal em comunicado.

A candidatura de João Cotrim de Figueiredo foi avançada no domingo pelo comentador e ex-líder do PSD Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de análise política na Sic.

João Cotrim Figueiredo, gestor e empresário, presidiu o supervisor do turismo português no período da governação PSD-CDS, quando o centrista Adolfo Mesquita Nunes era secretário de Estado com a tutela do setor.

No comunicado hoje divulgado, Cotrim Figueiredo declara que "o convite do Carlos Guimarães Pinto foi uma surpresa", mas aceitou-o "com entusiasmo".

"É tempo de deixar de lado considerações pessoais de comodidade ou conveniência e ir à luta para por as ideias liberais na agenda", sublinha o gestor, citado no comunicado, acrescentando: "Encontrei na Iniciativa Liberal muita gente boa, convicta, como eu, de que Portugal não está condenado ao desenvolvimento medíocre das últimas décadas. Acreditamos muito na capacidade dos Portugueses de alterar este estado de coisas. Mas, para isso, é preciso que os deixem, que lhes deem a liberdade que os farão sentir donos do seu destino".

"É isso que queremos ajudar a construir: um Estado capaz de libertar os Portugueses para que eles possam realizar todo o seu potencial enquanto indivíduos e enquanto cidadãos. Um Portugal mais liberal, será um Portugal melhor", conclui o cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Lisboa.