CTT: Medina acusa direita de "inventar um caso" para denegrir Pedro Nuno Santos

Fernando Medina diz que o caso levantado em relação à compra de ações dos CTT pela Parpública por indicação do Executivo foi inventado pela direita para atacar Pedro Nuno Santos por não terem "nada para falar ao país". As declarações foram dadas à entrada para o 24.º Congresso Nacional do PS, na FIL, em Lisboa."O que se está acomo não têm nada para falar para o país, vão procurando atirar casos, sobre casinhos, sobre casinhos, procurando denegrir a imagem do novo secretário-geral do PS".O responsável pela pasta das Finanças focou-se nas críticas à que diz ser uma falta de respostas dos partidos à direita para os portugueses: "eles não têm nada para dizer ao país", sublinhou."Não disseram rigorosamente nada ao país. Não há nenhuma palavra sobre como é que os portugueses podem ver os seus salários melhorados, não há nenhuma palavra sobre como é que se pode consolidar a sustentabilidade da Segurança Social e manter um Estado social forte e reforçado, não há uma palavra sobre como vamos desenvolver as nossas infraestruturas", enumerou Medina.O socialista confirmou também que será um dos nomes indicados pelo candidato à liderança derrotado José Luís Carneiro para a lista à Comissão Nacional do PS e confirmou, como o Negócios adiantou esta manhã , que o secretariado nacional deve pertencer somente a nomes do núcleo duro do secretário-geral, Pedro Nuno Santos.