Costa: compra de ações dos CTT não foi em segredo e não esteve relacionada com o OE

Leia Também Preço das ações impediu Estado de igualar Champalimaud nos CTT

Compra evitava Estado "contra a parede"

Leia Também Compra de ações dos CTT pela Parpública foi negociada com o PCP

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que a compra das ações dos CTT pela Parpúlica. O chefe do Governo confirma queera o máximo proposto e que a, mas sim garantir a continuidade so serviço postal no caso do contrato de concessão não ser renovado."A operação não foi mantida em segredo, porque os CTT são uma empresa cotada, as ações foram compradas em bolsa, forma mais pública não há", afirmou António Costa acrescentando que aCaso houvesse um anúncio público por parte do Executivo, o Estado ficaria a perder, uma vez que o preço das ações subiria e o objetivo do Governo era aumentar a participação na empresa."O que é que não foi comunicado publicamente? A intenção do Estado comprar, mas por uma razão óbvia, porque no dia em que o Estado anunciasse que pretenderia comprar ações dos CTT, o que é que ia acontecer? As ações do CTT começavam a aumentar o preço e, portanto, aquilo que nós teríamos de pagar pela compra das ações era muito superior àquilo que tivemos de pagar pela compra das ações", disse o primeiro-ministro.António Costa, referindo que o que estava em causa era a garantia do serviço de Correios numa altura em que se. Caso não houvesse acordo, diz Costa, "", uma vez que "desde a rede de instalações, às viaturas, ao pessoal, às centrais de triagem, a todo o equipamento, estavam alienados".O ainda primeiro-ministro refere que o mais importnate era evitar que o Estado terminasse a situação negocial "encostado contra a parede e sem nenhuma alternativa", uma vez que, caso não fosse renovada a ligação com o concessionário privado "não era fácil arranjar um concorrente" disposto a montar uma rede nova de Correios com "os equipamentos necessários, o know-how necessário, a experiência técnica acumulada ao longo de séculos por parte do CTT"."Nós estávamos numa fase onde estava a chegar ao seu termo o contrato de concessão. O contrato de concessão tinha que ser renovado e, portanto, por cautela,. Essa foi uma injeção que começou, a aquisição das ações foram feitas entre agosto e outubro. De 2021, o novo contrato foi assinado em janeiro de 2022 e, por isso, a aquisição não prosseguiu, porque, entretanto, tínhamos chegado a acordo e não havia qualquer risco para a prosseguição da operação de serviço público", acrescentou.Costa, à semelhança do que já foi argumentado pelo PCP esta quarta-feira, acredita que esta ação não teria, mesmo que essa fosse a intenção, impacto no sentido de voto dos comunistas dada a diferença de posição dos partidos sobre a matéria."Há que perceber,", explicou.